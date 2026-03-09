ЦАХАЛ заявила об ударе по штабу беспилотников КСИР в Иране

Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по штабу беспилотных систем иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ВВС Израиля завершили очередную волну ударов по десяткам объектов в нескольких районах Ирана. В рамках ударов ЦАХАЛ атаковал штаб беспилотных систем КСИР, откуда иранский режим запускал беспилотные летательные аппараты в сторону Израиля», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что израильская авиация нанесла удар по «Русскому дому» в ливанском городе Набатия. Объект не вёл никакой военной деятельности, а удар не был ничем спровоцирован; официальное представительство агентства в Бейруте поддерживает связь с коллегами, подробное заявление последует позже.