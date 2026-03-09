Израильская авиация ударила по «Русскому дому» в Ливане
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack
Израильская авиация нанесла удар по «Русскому дому» в ливанском городе Набатия. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
«Израильская авиация нанесла удар по партнёрскому «Русскому дому» в ливанском городе Набатия. <...> Это наши добрые друзья», — написал он.
По словам Примакова, директор культурного центра Асаад Дейя жив и находится в безопасности. Он подчеркнул, что объект не вёл никакой военной деятельности, а удар не был ничем спровоцирован. Официальное представительство агентства в Бейруте поддерживает связь с коллегами. Подробное заявление последует позже.
Ранее в израильских ВС заявили о новой атаке по иранскому военному объекту — штаб-квартире ВВС. Также ЦАХАЛ объявила об уничтожении Абу аль-Кассема Бабаиана — главы центрального штаба вооружённых сил Ирана «Хатам-аль-Анбия», отвечающего за противовоздушную оборону.
