Израильская авиация ударила по «Русскому дому» в Ливане

Израильская авиация нанесла удар по «Русскому дому» в ливанском городе Набатия. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Израильская авиация нанесла удар по партнёрскому «Русскому дому» в ливанском городе Набатия. <...> Это наши добрые друзья», — написал он.

По словам Примакова, директор культурного центра Асаад Дейя жив и находится в безопасности. Он подчеркнул, что объект не вёл никакой военной деятельности, а удар не был ничем спровоцирован. Официальное представительство агентства в Бейруте поддерживает связь с коллегами. Подробное заявление последует позже.