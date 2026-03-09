ПВО за шесть часов сбила 21 дрон над тремя областями России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones
Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над тремя регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
С 14:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО сбили 10 дронов над Курской областью, 8 — над Белгородской и 3 — над Брянской.
Ранее Life.ru сообщал, что в Донецкой Народной Республике четверо мирных жителей погибли, ещё десять получили ранения в результате украинских обстрелов. В Горняке погибли четверо — мальчик 7 лет, женщина 40 лет и двое мужчин 43 и 67 лет. Ранен 16-летний подросток.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.