Регион
9 марта, 18:16

ПВО за шесть часов сбила 21 дрон над тремя областями России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над тремя регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 14:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО сбили 10 дронов над Курской областью, 8 — над Белгородской и 3 — над Брянской.

ВСУ атаковали дронами брянский посёлок Белая Берёзка
ВСУ атаковали дронами брянский посёлок Белая Берёзка

Ранее Life.ru сообщал, что в Донецкой Народной Республике четверо мирных жителей погибли, ещё десять получили ранения в результате украинских обстрелов. В Горняке погибли четверо — мальчик 7 лет, женщина 40 лет и двое мужчин 43 и 67 лет. Ранен 16-летний подросток.

Александра Мышляева
