9 марта, 18:54

США перехватили зашифрованные сигналы Ирана для спящих агентов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Американские спецслужбы перехватили зашифрованные сообщения, которые могут быть сигналом для иранских спящих агентов за границей. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на уведомление правительства США правоохранительным органам.

Перехват произошёл вскоре после гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В документе говорится о «предварительном анализе сигналов» сообщения «вероятно иранского происхождения», которое ретранслировали через несколько стран.

Сообщение было зашифровано и предназначалось получателям, обладающим ключом. Правоохранителям рекомендовано усилить мониторинг подозрительных сигналов в радиоэфире.

Ранее иранские силы заявили об ударе по объекту в Дубае. Иран заявил об атаке беспилотника на отель в туристическом квартале, в котором находились военнослужащие США.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
