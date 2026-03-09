Экс-президента Франции Николя Саркози снова отправят в тюрьму
Николя Саркози. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SC Image
Экс-президент Франции Николя Саркози отбудет шестимесячный срок по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года. Суд отказал ему в просьбе объединить два приговора по разным уголовным делам. Об этом сообщает телеканал BFM.
Речь идёт о двух процессах — деле о незаконном прослушивании телефонных разговоров и деле Bygmalion о фальшивых счётах во время президентской кампании. Адвокаты Саркози просили зачесть время, проведённое в тюрьме по одному делу, в счёт наказания по другому.
Суд посчитал, что условия для объединения наказаний не соблюдены. Поэтому Саркози проведёт в заключении дополнительно шесть месяцев.
Ранее экс-президент отсидел 21 день в тюрьме. Он описал этот опыт в книге «Дневник заключённого». Там политик подробно рассказывает об условиях содержания и общении с другими заключёнными. По его словам, эти взаимодействия сделали жизнь в тюрьме невыносимой.
