Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 18:49

Экс-президента Франции Николя Саркози снова отправят в тюрьму

Николя Саркози. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SC Image

Николя Саркози. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SC Image

Экс-президент Франции Николя Саркози отбудет шестимесячный срок по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года. Суд отказал ему в просьбе объединить два приговора по разным уголовным делам. Об этом сообщает телеканал BFM.

Речь идёт о двух процессах — деле о незаконном прослушивании телефонных разговоров и деле Bygmalion о фальшивых счётах во время президентской кампании. Адвокаты Саркози просили зачесть время, проведённое в тюрьме по одному делу, в счёт наказания по другому.

Суд посчитал, что условия для объединения наказаний не соблюдены. Поэтому Саркози проведёт в заключении дополнительно шесть месяцев.

В СПЧ уверены, что в России Саркози посадили бы лет на 10
В СПЧ уверены, что в России Саркози посадили бы лет на 10

Ранее экс-президент отсидел 21 день в тюрьме. Он описал этот опыт в книге «Дневник заключённого». Там политик подробно рассказывает об условиях содержания и общении с другими заключёнными. По его словам, эти взаимодействия сделали жизнь в тюрьме невыносимой.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Франция
  • Николя Саркози
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar