Два района в Севастополе остались без света из-за аварии на ЛЭП
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko
Жители районов Фиолента и Камышовой бухты в Севастополе временно остались без электричества. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
По его словам, на воздушной линии 110 кВ произошло отгорание шлейфа. Специалисты «Севастопольэнерго» уже приступили к устранению аварии. О времени восстановления подачи энергии обещают сообщить дополнительно.
Ранее в Энергордаре Запорожской области два микрорайона остались без света. Как сообщил мэр Максим Пухов, отключение произошло на фоне артиллерийского обстрела территории рядом с городом.
