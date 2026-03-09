Два района в Севастополе остались без света из-за аварии на ЛЭП

Жители районов Фиолента и Камышовой бухты в Севастополе временно остались без электричества. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

По его словам, на воздушной линии 110 кВ произошло отгорание шлейфа. Специалисты «Севастопольэнерго» уже приступили к устранению аварии. О времени восстановления подачи энергии обещают сообщить дополнительно.

Ранее в Энергордаре Запорожской области два микрорайона остались без света. Как сообщил мэр Максим Пухов, отключение произошло на фоне артиллерийского обстрела территории рядом с городом.