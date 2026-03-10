Британия отправит эсминец HMS Dragon в Средиземное море через пару дней

Эсминец HMS Dragon Великобритании выйдет в Средиземное море в ближайшие дни. Он возьмёт на себя задачу по обеспечению безопасности британской авиабазы Акротири на Кипре. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили.

«Я могу подтвердить сегодня, что Dragon отправится в плавание в ближайшие пару дней. HMS Dragon присоединится к американским эсминцам, чтобы предоставить дополнительную защиту в Восточном Средиземноморье», — сказал глава военного ведомства, выступая в Палате общин британского парламента.

Хили добавил, что за последнюю неделю Лондон перебросил четыре истребителя Eurofighter Typhoon, три вертолёта Wildcat и один Merlin для охраны своих объектов на Ближнем Востоке. А минувшей ночью британские истребители сбили два беспилотника над Иорданией и Бахрейном.

Ранее президент США Дональд Трамп с сарказмом отреагировал на планы Британии направить авианосцы на Ближний восток. По его словам, американские войска уже «разгромили Иран». Он подчеркнул, что Вашингтону не нужны союзники, которые приходят в войну после победы.