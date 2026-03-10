Десятки больниц и медпунктов пострадали при ударах по Ирану

Почти три десятка больниц и десятки медицинских пунктов оказались разрушены или серьёзно повреждены в Иране с начала масштабных бомбардировок. Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Исламской Республики.

По данным ведомства, в результате ударов пострадали 29 больниц, 41 медицинский пункт и 18 баз скорой помощи. Представитель службы ЧС отметил, что атаки затронули инфраструктуру здравоохранения сразу в нескольких регионах страны.

«В результате атак на Исламскую Республику серьёзные повреждения получили 29 больниц, 41 медпункт и 18 баз скорой помощи», — приводит слова представителя ведомства агентство Tasnim.

Также он уточнил, что число погибших женщин достигло 200 человек, при этом самой старшей из жертв было 88 лет.

Согласно последнему отчёту Иранского общества Красного Полумесяца, с 28 февраля в результате американо-израильских ударов погибли не менее 1332 мирных жителей, среди них – женщины и дети.

Ранее Life.ru писал о новой волне ударов по объектам на территории Ирана. Армия обороны Израиля заявила, что атаковала штаб беспилотных систем Корпуса стражей исламской революции, откуда, по данным ЦАХАЛ, запускались дроны в сторону Израиля. Израильские ВВС сообщили, что в ходе операции были поражены десятки целей в разных районах страны.