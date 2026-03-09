Умер сооснователь и звукорежиссёр «Эха Москвы» Сергей Игнатов

Скончался Сергей Игнатов — сооснователь и звукорежиссёр радиостанции «Эхо Москвы». Об этом сообщил бывший главный редактор станции Алексей Венедиктов* в своём Telegram-канале.

«Сегодня ушёл из жизни Сергей Игнатов — наш «звук» на Эхе от звонка до звонка. Без него радио было бы немо», — написал он.

Игнатов входил в четвёрку основателей «Эха Москвы» и отвечал за звуковое сопровождение с самого запуска станции.

Венедиктов* уточнил, что радио создали четыре Сергея: Сергей Корзун — главный редактор, Сергей Бунтман — его заместитель, Сергей Фонтон — директор службы информации и Сергей Игнатов — звукорежиссёр.

Ранее стало известно о смерти художника Дмитрия Захарова. Ему было 63 года. Он работал иллюстратором в московских изданиях, в том числе в газете «Вечерняя Москва».

