Россия, Китай и Франция предложили Ирану установить перемирие

Россия, Китай и несколько других стран обратились к Тегерану с предложением прекратить огонь и договориться о перемирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади в эфире государственного телевидения.

«Некоторые страны, включая Россию, Китай и Францию, обратились к нам по поводу прекращения огня», — указал Абади.

Он подчеркнул, что конфликт вокруг Ирана можно остановить, но важно исключить повторную агрессию против Тегерана. По его словам, нет смысла прекращать боевые действия, если через полгода последует новая атака на страну.

«Сам Устав ООН определяет условия прекращения самозащиты, одно из условий — чтобы подобные действия не повторились», — добавил Абади.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с лидером США Дональдом Трампом представил предложения по скорейшему дипломатическому урегулированию иранского кризиса. В ответ американский президент оценил ход американо-израильской операции.