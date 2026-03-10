Трамп словами «так веселее» объяснил, зачем армия США топит корабли Ирана

Президент США Дональд Трамп, выступая перед членами Республиканской партии, рассказал, почему американские военные топили иранские корабли, а не захватывали их. По его словам, военные объяснили это просто: «так веселее». При этом они добавили, что такой способ ещё и безопаснее.

Трамп отметил, что на дне океана покоятся десятки иранских судов — в разное время он называл цифры 46 и 51. Американский лидер признался, что расстроился, узнав, что среди потопленных могли быть «первоклассные» корабли, которые пригодились бы самим США.

«Я спросил своих людей: «Что это был за корабль? Первоклассное судно? Почему мы просто не захватили его, чтобы использовать самим? Зачем мы его потопили?» На что мне ответили: топить корабли веселее», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что военная операция против Ирана «практически закончена». Он сообщил, что у Тегерана больше нет флота, связи и военно-воздушных сил. Американский лидер также отметил, что операция развивается с опережением его первоначального прогноза.