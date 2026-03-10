Владимир Путин
9 марта, 23:05

КСИР: Иран больше не будет применять ракеты с боеголовкой менее одной тонны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Иранские вооружённые силы откажутся от использования ракет с боевой частью меньше одной тонны. Об этом заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави в интервью агентству Tasnim.

«Ракеты с боевой частью менее одной тонны больше запускать не будут. Продолжительность волн ракетных пусков и их уровень будет больше, а их размах ещё шире», — сказал Мусави.

Он пояснил, что снаряды с более тяжёлой боеголовкой наносят урон на большем расстоянии и охватывают обширную зону поражения. Командующий добавил — интенсивность, масштаб и географический охват ракетных ударов Ирана будут расти.

По данным КСИР, в ходе последнего залпа по Израилю было применено 10 тяжёлых ракет с боевой частью весом в тонну.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил ликвидацию нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот откажется выполнять требования Вашингтона. Речь идёт о давлении на Тегеран в случае отказа идти на уступки по ключевым вопросам, включая ядерную программу.

