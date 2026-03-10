Владимир Путин
10 марта, 03:42

США нанесли ракетный удар по школе в иранском Хомейне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

США нанесли ракетный удар по школе имени доктора Хафези в городе Хомейн в центральном Иране. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции Маркази, передаёт агентство Fars. В результате атаки повреждены несколько жилых домов вокруг здания. Информации о жертвах пока нет.

Ранее Израиль уже атаковал эту школу, а также ученический лагерь, магазин и административное здание в Хомейне.

При ударе Ирана по жилому дому в Манаме погиб один человек
28 февраля, в день начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана, под удар попала начальная школа для девочек в Минабе (провинция Хормозган). Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что удар по школе для девочек в Минабе был нанесён американским истребителем. По его словам, имеются доказательства вины США в гибели 165 девочек и учителей.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

