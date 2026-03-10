Владимир Путин
10 марта, 03:49

Суд оправдал австралийку, проколовшую презервативы подруги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fongbeerredhot

В Австралии 24-летняя девушка оказалась на скамье подсудимых после громкой истории с проколотыми презервативами соседки по дому. Однако суд присяжных в окружном суде города Банбери признал её невиновной. Об этом сообщил местный портал news.com.au.

Речь идёт о Скай Палацезе Эдвардс. Следствие утверждало, что летом 2022 года девушка из ревности к новому бойфренду своей подруги взяла швейную иглу и сделала крошечные отверстия в нескольких презервативах. Позже она призналась на допросе, что выбросила испорченные изделия вместе с открытками и фотографиями, которые напоминали о прежней дружбе.

Спустя несколько месяцев соседка Эдвардс узнала о беременности. Позже у неё произошёл выкидыш, сопровождавшийся сильными болями, из-за чего женщине потребовалась госпитализация.

Позднее она обнаружила переписку Эдвардс с бывшим бойфрендом, где та писала: «Я продырявила половину их презервативов. Надо же как-то использовать тесты на беременность». После этого женщина нашла в спальне упаковку с одним из повреждённых изделий и обратилась в полицию.

Прокуратура пыталась доказать, что действия обвиняемой напрямую привели к беременности и последующим последствиям для здоровья потерпевшей. Однако защита заявила, что связь между проколотыми презервативами и произошедшим не доказана.

Адвокат указал, что пара использовала и другие способы контрацепции, а найденный презерватив мог происходить из другой упаковки. Более того, защита даже допустила, что отверстие могло появиться случайно – например, от кошачьего когтя. В итоге присяжные решили, что доказательств недостаточно, и оправдали девушку.

Ранее Life.ru писал, что в Австралии произошёл громкий скандал вокруг работы полиции. Девушка по имени Келли Уилкинсон пыталась подать заявление о домашнем насилии на бывшего мужа, но в участке её просьбу проигнорировали. Спустя девять дней мужчина жестоко убил женщину.

