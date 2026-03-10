Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 06:27

Туристы на пляже в Эмиратах сняли погоню F-16 за иранским дроном Shahed

Обложка © X / Arslan Akbar

Обложка © X / Arslan Akbar

В сети появилось видео, на котором истребитель F-16 ВВС ОАЭ преследует иранский беспилотник Shahed-136. Кадры сняли отдыхающие на пляже, которые наблюдали за происходящим без паники.

Погоня за беспилотником. Видео © X / Arslan Akbar

На видео видно, как самолёт выпускает ракету «воздух-воздух» по летящему дрону. Момент поражения цели зафиксировать не удалось, поэтому неизвестно, был ли беспилотник уничтожен. Судя по кадрам, истребитель продолжил преследование.

ОАЭ приходится задействовать дорогие F-16 для перехвата Shahed из-за низкой эффективности американских комплексов Patriot. ЗРК плохо справляются с такими манёвренными целями. Использование боевых самолётов снижает риск промаха, но увеличивает опасность для пилотов. При поражении дрона обломки могут повредить истребитель, что уже приводило к потерям F-16 на Украине.

Американская ракета Patriot ушла с курса и ударила по жилому району Манамы
Американская ракета Patriot ушла с курса и ударила по жилому району Манамы

Ракета, которой истребитель сбивает дрон, порой стоит в несколько раз дороже самого беспилотника, однако на войну с Ираном США денег не жалеют. Ранее Life.ru рассказывал, что Вашингтон в первые два дня открытого конфликта потратил $5,6 млрд на боеприпасы и БПЛА.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar