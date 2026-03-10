Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 06:25

Азербайджан отправил в Иран около 25 тонн гуманитарной помощи

Обложка © МЧС Азербайджана

Обложка © МЧС Азербайджана

Азербайджан направил десятки тон гуманитарной помощи в находящийся под атаками Иран по поручению президента республики Ильхама Алиева. Об этом сообщает азербайджанское МЧС.

Помощь предназначена для обеспечения текущих потребностей населения соседней страны. Грузы доставляют автомобилями министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. В состав груза вошли продукты питания и медицинские принадлежности. Среди них 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн воды и около 600 килограммов чая, а также 2 тонны лекарств и медицинских принадлежностей. Помощь предназначена для поддержки населения и системы здравоохранения

«В соответствии с расположением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях обеспечения текущих потребностей дружественного и соседнего иранского народа в Иран отправлена гуманитарная помощь», — говорится в сообщении.

Алиев выразил соболезнования Ирану в связи с массовой гибелью мирных жителей
Алиев выразил соболезнования Ирану в связи с массовой гибелью мирных жителей

Ранее стало известно, что в результате действий американской и израильской армий на территории Ирана погибло уже свыше 180 детей. По последним данным, в общей сложности не менее 1 332 гражданских лиц стали жертвами бомбардировок.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Азербайджан
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar