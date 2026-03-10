Азербайджан отправил в Иран около 25 тонн гуманитарной помощи

Азербайджан направил десятки тон гуманитарной помощи в находящийся под атаками Иран по поручению президента республики Ильхама Алиева. Об этом сообщает азербайджанское МЧС.

Помощь предназначена для обеспечения текущих потребностей населения соседней страны. Грузы доставляют автомобилями министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. В состав груза вошли продукты питания и медицинские принадлежности. Среди них 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн воды и около 600 килограммов чая, а также 2 тонны лекарств и медицинских принадлежностей. Помощь предназначена для поддержки населения и системы здравоохранения

«В соответствии с расположением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях обеспечения текущих потребностей дружественного и соседнего иранского народа в Иран отправлена гуманитарная помощь», — говорится в сообщении.