10 марта, 06:36

«Mercedes ‎Киркорова» за ₽1 млрд попал под ограничения приставов

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

На автомобиль Mercedes-Benz Viano 2008 года выпуска, который продавец связывает с Филиппом Киркоровым, наложены ограничения на регистрационные действия. Объявление о продаже «машины поп-короля» появилось ещё в мае 2024 года, и из-за якобы «звёздного прошлого» цена машины достигла миллиарда рублей, хотя аналогичные авто стоят около полутора миллионов.

За время продажи стоимость менялась более 100 раз: начинали с двух миллионов, потом подняли до 55 миллионов, а затем и до миллиарда. Часть средств продавец обещал направить в детские дома и на нужды СВО, но подтверждений, что машина действительно принадлежала Киркорову, нет.

По данным kp.ru, сейчас на автомобиль наложены ограничения из-за десяти исполнительных производств. Приставы из Москвы, Брянской и Мурманской областей взыскивают долги по кредитам, налогам и сборам — суммы варьируются от нескольких тысяч до 1,3 миллиона рублей. Поставить машину на учёт до погашения долгов не получится.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как изменилось его творчество после расставания с Аллой Пугачёвой. Артист признался, что посвятил бывшей жене песни «Я не Рафаэль» и «Жестокая любовь».

