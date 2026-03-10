Владимир Путин
10 марта, 07:14

Бортников назвал главное условие для отмены КТО в приграничье с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bartolomiej Pietrzyk

Режим контртеррористической операции (КТО) в приграничных с Украиной регионах будет сохраняться до формирования буферной зоны и продвижения российских войск. Об этом заявил председатель НАК и директор ФСБ России Александр Бортников в интервью RG.ru к 20-летию комитета.

По его словам, режим КТО позволяет оперативно выявлять и пресекать диверсионно-террористические действия со стороны Украины. Он отметил, что вопрос отмены будет рассматриваться по мере продвижения российских сил и создания безопасного тыла вдоль границы.

«Полагаю, данный вопрос будет решаться по мере продвижения российских войск и формирования буферной зоны вдоль нынешней линии государственной границы. А чтобы это продвижение продолжалось, согласитесь, необходимо обеспечить крепкий, надёжный и стабильный тыл», — сказал Бортников.

Он добавил, что для успешного продолжения операций важно поддерживать прочный организационный и кадровый потенциал НАКа, совершенствовать законодательство и внедрять новые методы противодействия террористическим угрозам. Особое внимание, по его словам, уделяется безопасности объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания граждан.

Ранее президент России Владимир Путин направил в НАК поздравительное послание по случаю 20-летия со дня создания Национального антитеррористического комитета. В нём глава государства отметил его ключевую роль в борьбе с терроризмом.

