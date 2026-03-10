Медицинский центр загорелся в подмосковном Подольске

В подмосковном Подольске произошёл пожар в здании медицинского центра. По словам очевидцев, дым начал идти из пристройки на первом этаже здания, рассказали в ГКУ «Мособлпожспас».

Видео © ГКУ МО "Мособлпожспас"

«Утро началось с тревожного сигнала: в Подольске загорелся медицинский центр. Очевидцы сообщили, что из пристройки первого этажа идёт дым», — сообщили спасатели.

К тушению привлекли дежурные караулы пожарно-спасательных частей №247 и №309 «Мособлпожспаса», а также сотрудников федеральной противопожарной службы. Благодаря оперативной работе пожарных возгорание удалось быстро локализовать. Вскоре открытое горение было полностью ликвидировано. Спасатели напомнили жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций

Ранее три человека погибли и ещё один пострадал во время пожара в частном доме в городе Каргат. Предварительно, огонь возник из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Точную причину смертоносного пожара установит следственно-оперативная группа.