Горящую нефтебазу в Армавире полностью потушили спустя почти 12 часов

Пожар на нефтебазе в Армавире Краснодарского края полностью потушили спустя почти 12 часов. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе региона.

«В Армавире ликвидировали пожар на нефтебазе. Возгорание произошло в ночь с 7 на 8 марта из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 700 кв. метров», — уточнил оперштаб.