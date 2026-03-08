Горящую нефтебазу в Армавире полностью потушили спустя почти 12 часов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Wolski
Пожар на нефтебазе в Армавире Краснодарского края полностью потушили спустя почти 12 часов. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе региона.
«В Армавире ликвидировали пожар на нефтебазе. Возгорание произошло в ночь с 7 на 8 марта из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 700 кв. метров», — уточнил оперштаб.
В результате происшествия никто не пострадал. Ситуация находится под контролем экстренных служб. Пожар произошёл после полуночи 8 марта из-за падения обломков беспилотника. К ликвидации огня привлекли крупную группировку спасателей. В тушении участвовали 120 человек и 38 единиц техники, включая подразделения МЧС России.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.