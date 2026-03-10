Умер бывший депутат Госдумы и экс-мэр Омска Виктор Шрейдер

На 75-м году жизни скончался бывший мэр Омска и экс-депутат Государственной думы Виктор Шрейдер. Об этом сообщил глава города Сергей Шелест, выразив соболезнования родным и близким политика.

Шелест отметил, что практически вся трудовая биография Шрейдера была связана с Омском. Он подчеркнул вклад бывшего градоначальника в развитие города.

«Талантливый управленец, требовательный руководитель, прекрасный организатор, неравнодушный человек, настоящий патриот, он внёс огромный вклад в развитие города в сложный период истории нашей страны на рубеже XX и XXI веков», — сказал мэр Омска.

По его словам, с именем Шрейдера связаны важные городские проекты. Речь идёт о развитии территориального общественного самоуправления, благоустройстве, строительстве объектов социальной сферы и дорожной инфраструктуры. Шелест добавил, что имя бывшего руководителя «по праву заслужило благодарную память новых поколений омичей».

Виктор Шрейдер занимал пост мэра Омска с 2005 по 2011 годы. Позднее он дважды избирался депутатом Государственной думы — VI и VII созывов.

А в Перми 8 марта ушла из жизни известная лётчица Галина Смагина. Ей было 83 года. Смагина вошла в историю как первая женщина — командир пассажирского самолёта Ту-134 в гражданской авиации СССР.