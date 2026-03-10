Генерал из Госдумы заметил предвестники крупной операции ВС России в зоне СВО

В зоне специальной военной операции наблюдается замедление темпов продвижения российских войск. На линии соприкосновения продолжаются активные бои, а фронт остаётся подвижным. Что это значит, объяснил депутат Госдумы Андрей Гурулёв в интервью с Chita.ru.

«Сегодня темпы продвижения заметно снизились. Это как военного наводит на мысль, что, значит, к чему-то готовятся. Потому что не бывает, что каждый день идут вперёд, к этому надо приготовиться, накопить материальные средства», — сказал генерал-лейтенант запаса.

По мнению парламентария, такие паузы могут быть связаны с подготовкой к дальнейшим действиям на отдельных участках. Гурулёв также отметил, что инициатива на фронте сейчас находится на стороне российских войск.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе беседы с главой США Дональдом Трампом заявил, что успех российских войск в зоне СВО обязательно подтолкнёт Киев к переговорам. При этом американский политик подчеркнул важность достижения долгосрочного мира.