Екатеринбуржец лишился жилья, прописав у себя толпу иностранцев

Жителя Екатеринбурга оштрафовали на 300 тысяч рублей за фиктивную регистрацию девяти иностранцев. Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчина с января по июль 2025 года прописал приезжих в двух жилых помещениях, хотя они фактически там не проживали.

Кроме того, суд по инициативе гособвинения на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковал одну из комнат — она признана средством совершения преступления в сфере незаконной миграции. Осуждённый полностью признал вину. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает URA.ru.

Ранее жительница Челябинска организовывала фиктивную регистрацию 90 иностранных граждан в своей квартире. По итогу в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ.