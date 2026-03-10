Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 08:34

Екатеринбуржец лишился жилья, прописав у себя толпу иностранцев

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Жителя Екатеринбурга оштрафовали на 300 тысяч рублей за фиктивную регистрацию девяти иностранцев. Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчина с января по июль 2025 года прописал приезжих в двух жилых помещениях, хотя они фактически там не проживали.

Кроме того, суд по инициативе гособвинения на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковал одну из комнат — она признана средством совершения преступления в сфере незаконной миграции. Осуждённый полностью признал вину. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает URA.ru.

В Казани осудили Исуса Христа, прописавшего в своей квартире 45 мигрантов
В Казани осудили Исуса Христа, прописавшего в своей квартире 45 мигрантов

Ранее жительница Челябинска организовывала фиктивную регистрацию 90 иностранных граждан в своей квартире. По итогу в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Криминал
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar