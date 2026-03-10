США считают Китай главным конкурентом в борьбе за мировое лидерство, заявил доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров. По его словам, Вашингтон стремится разрушить предложенную Пекином в 2013 году идею консолидации евразийского пространства через инфраструктурные проекты.

«Именно поэтому американцы разрушают Иран, который был ориентирован на сотрудничество с Китаем», — подчеркнул политолог в интервью URA.ru.

Ранее Россия, Китай, Франция и несколько других стран обратились к Ирану с предложением прекратить огонь и договориться о перемирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел ИРИ Казем Гариб-Абади в эфире государственного телевидения.