10 марта, 08:36

Политолог назвал главного соперника США в битве за мировое господство

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

США считают Китай главным конкурентом в борьбе за мировое лидерство, заявил доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров. По его словам, Вашингтон стремится разрушить предложенную Пекином в 2013 году идею консолидации евразийского пространства через инфраструктурные проекты.

«Именно поэтому американцы разрушают Иран, который был ориентирован на сотрудничество с Китаем», — подчеркнул политолог в интервью URA.ru.

Ранее Россия, Китай, Франция и несколько других стран обратились к Ирану с предложением прекратить огонь и договориться о перемирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел ИРИ Казем Гариб-Абади в эфире государственного телевидения.

Борис Эльфанд
