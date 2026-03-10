Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 09:17

Цены на газ в Европе рухнули на 16% — до $567

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Биржевые цены на газ в Европе резко пошли вниз утром 10 марта. Падение ускорилось до 16%, опустив стоимость топлива до 567 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 602,8 доллара (-10,7%), а к 10:22 мск упали до 567,1 доллара. Для сравнения: расчетная цена предыдущего дня составляла 675,1 доллара.

Путин: Россия продолжит поставки нефти и газа в Словакию и Венгрию
Путин: Россия продолжит поставки нефти и газа в Словакию и Венгрию

Ранее стало известно, что Брюссель пытается снизить тревогу на фоне энергетического кризиса и эскалации на Ближнем Востоке. Ситуацию с газом в Европе прокомментировала представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен. На брифинге она заявила, что запасов в хранилищах достаточно, чтобы спокойно завершить отопительный сезон.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar