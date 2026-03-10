Цены на газ в Европе рухнули на 16% — до $567

Биржевые цены на газ в Европе резко пошли вниз утром 10 марта. Падение ускорилось до 16%, опустив стоимость топлива до 567 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 602,8 доллара (-10,7%), а к 10:22 мск упали до 567,1 доллара. Для сравнения: расчетная цена предыдущего дня составляла 675,1 доллара.

Ранее стало известно, что Брюссель пытается снизить тревогу на фоне энергетического кризиса и эскалации на Ближнем Востоке. Ситуацию с газом в Европе прокомментировала представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен. На брифинге она заявила, что запасов в хранилищах достаточно, чтобы спокойно завершить отопительный сезон.