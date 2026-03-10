Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 09:32

Рособрнадзор вынес предостережения трём вузам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Рособрнадзор объявил предостережения трём российским вузам о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщили в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения», — информирует ведомство.

Такие меры вынесены в отношении трёх образовательных организаций. В список вошли Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, а также Московский городской университет управления правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова. Подробности выявленных нарушений в опубликованной информации не уточняются

За слово «краш» в сочинении ЕГЭ снизят баллы — памятка выпускникам
За слово «краш» в сочинении ЕГЭ снизят баллы — памятка выпускникам

Ранее Life.ru писал, что почти половина учеников 7-9-х классов в России поступают в колледжи, чтобы не сдавать ЕГЭ. Часто за уходом после девятого класса стоит не нежелание школьников учиться, а страх перед экзаменом. Но у некоторых ребят другие мотивы: быстрый старт карьеры, практика вместо теории и экономия времени.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Рособрнадзор
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar