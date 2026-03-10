Рособрнадзор вынес предостережения трём вузам

Рособрнадзор объявил предостережения трём российским вузам о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщили в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения», — информирует ведомство.

Такие меры вынесены в отношении трёх образовательных организаций. В список вошли Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, а также Московский городской университет управления правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова. Подробности выявленных нарушений в опубликованной информации не уточняются

