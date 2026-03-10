Европа и арабские страны отвергнут сделку Ирана по Ормузскому проливу, заявил политолог

Политолог Александр Асафов прокомментировал реакцию международных игроков на инициативу Тегерана относительно судоходства в Ормузском проливе. Специалист уверен: европейские и арабские государства не смогут согласиться на условия ближневосточной республики.

«С учётом того, что США представляют собой вооружённого злобного гегемона, на такой открытый жест против него способны немногие», — отметил эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Те страны, которые всё же могли бы пойти на подобный шаг, уже нашли альтернативные пути решения энергетических вопросов. Остальные участники международного диалога опасаются экономических последствий. По мнению аналитика, никто не осмелится бросить вызов Вашингтону, даже если условия выглядят привлекательно.

«Это то предложение, которое невозможно принять без угроз попасть под какие-нибудь новые многопроцентные пошлины Трампа», — пояснил Асафов.

Напомним, что ранее КСИР сделал громкое заявление, связанное с судоходством в регионе. Иранские военные пообещали свободный проход через Ормузский пролив тем странам, которые решатся выдворить со своей территории послов США и Израиля.