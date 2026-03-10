Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 10:19

Песков заявил о желании всех сторон быстрее завершить конфликт на Украине

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В настоящий момент каждая из сторон конфликта на Украине заинтересована в его завершении. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Дональда Трампа, призвавшего российского лидера Владимира Путина к скорейшему миру.

«В целом, действительно, все заинтересованы в скорейшем прекращении огня — здесь трудно с этим спорить», — подчеркнул он.

Песков: Путин и Трамп не обсуждали детально отмену санкций против российской нефти
Песков: Путин и Трамп не обсуждали детально отмену санкций против российской нефти

Также Дмитрий Песков ответил на вопрос касательно нового раунда переговоров по Украине. По его словам, пока что не определены ни дата, ни место проведения встречи. При этом в Кремле считают правильным придерживаться формата трёхстороннего диалога.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar