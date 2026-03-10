Песков заявил о желании всех сторон быстрее завершить конфликт на Украине

В настоящий момент каждая из сторон конфликта на Украине заинтересована в его завершении. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Дональда Трампа, призвавшего российского лидера Владимира Путина к скорейшему миру.

«В целом, действительно, все заинтересованы в скорейшем прекращении огня — здесь трудно с этим спорить», — подчеркнул он.

Также Дмитрий Песков ответил на вопрос касательно нового раунда переговоров по Украине. По его словам, пока что не определены ни дата, ни место проведения встречи. При этом в Кремле считают правильным придерживаться формата трёхстороннего диалога.