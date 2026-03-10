Песков раскрыл, что известно о новом раунде трехсторонних переговоров по Украине

Конкретных дат и места проведения нового раунда трёхсторонних переговоров по Украине пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент не определены ни сроки продолжения контактов, ни география будущей встречи. «Конкретных дат пока нет по продолжению и конкретных мест по географии тоже нет», — указал он.

При этом в Кремле подчеркнули, что сам формат необходимо сохранять. Москва считает важным продолжение именно трёхстороннего диалога.

Песков отметил, что это стало главным итогом вчерашнего разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, в продолжении такого формата заинтересованы все участники.

«Главная конкретика — это то, что трехсторонний формат нужно продолжать, именно трехсторонний. В нем все заинтересованы, и главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия», — сказал представитель Кремля.

Таким образом, решение о новых переговорах принципиально поддержано, однако параметры следующей встречи пока не согласованы.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшие недели следует ожидать дальнейшего прогресса в переговорах между Россией и Украиной. Он сообщил, что обсуждения продолжаются — процесс движется к конкретным итогам.