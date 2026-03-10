США потратили на войну с Ираном уже около 6 миллиардов долларов, и это без учёта ущерба военным базам. Эксперты обращают внимание на тревожные сигналы: в Европу прибыл самолёт спецсвязи Пентагона Boeing E-6B Mercury, используемый для координации ядерных ударов. Официально он сопровождает подлодку на учениях НАТО, но его перемещение ближе к Ирану вызывает вопросы.

По данным «Царьграда», ИИ, моделировавший конфликт, в 95% случаев советовал применить тактическое ядерное оружие. Вашингтон требуют от Тегерана безоговорочной капитуляции, но победа всё не приближается. Выйти из конфликта без потери лица уже нельзя — уход станет позором. Аналитики считают, что у США остаётся один выход — ядерный удар ради спасения репутации. Чужие жизни при этом мало волнуют.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон израсходовал боеприпасы на сумму около 5,6 миллиарда долларов в первые два дня военной операции против Ирана. По данным издания, такие расходы вызвали обеспокоенность у членов Конгресса.