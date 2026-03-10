Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 10:26

США в Иране оказались на грани выбора между позором и ядерной войной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

США потратили на войну с Ираном уже около 6 миллиардов долларов, и это без учёта ущерба военным базам. Эксперты обращают внимание на тревожные сигналы: в Европу прибыл самолёт спецсвязи Пентагона Boeing E-6B Mercury, используемый для координации ядерных ударов. Официально он сопровождает подлодку на учениях НАТО, но его перемещение ближе к Ирану вызывает вопросы.

По данным «Царьграда», ИИ, моделировавший конфликт, в 95% случаев советовал применить тактическое ядерное оружие. Вашингтон требуют от Тегерана безоговорочной капитуляции, но победа всё не приближается. Выйти из конфликта без потери лица уже нельзя — уход станет позором. Аналитики считают, что у США остаётся один выход — ядерный удар ради спасения репутации. Чужие жизни при этом мало волнуют.

Война Ирана и США: завод в Исфахане пылает, Израиль пошёл на Ливан, Иран бьёт по базам США в Заливе, Макрон вводит эскадру, 10 марта
Война Ирана и США: завод в Исфахане пылает, Израиль пошёл на Ливан, Иран бьёт по базам США в Заливе, Макрон вводит эскадру, 10 марта

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон израсходовал боеприпасы на сумму около 5,6 миллиарда долларов в первые два дня военной операции против Ирана. По данным издания, такие расходы вызвали обеспокоенность у членов Конгресса.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar