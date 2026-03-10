Западу не стоит рассчитывать на «помощь» природы в вопросах защиты от так называемой агрессии России, которой европейцев запугивают собственные власти. Об этом сказал политолог Владимир Карасёв, комментируя заявление еврокомиссара Джессики Русвалл, призвавшей создавать болота и дремучие леса на границах с РФ.

На что ещё надеяться европейцам, как не на природу-матушку, когда всё уже разворовано, когда всё вооружение, все ресурсы были отправлены в бездонную коррупционную бочку под названием Украина? Владимир Карасёв Политолог

По словам эксперта, так уже исторически сложилось, что природа всегда выступала на стороне России. Можно вспомнить Тевтонский орден рыцарей и Александра Невского, когда битва произошла прямо на льду озера и стала причиной гибели чужеземных захватчиков. То же самое касается и походов Наполеона, продолжил аналитик, а также напомнил, как замёрз немецкий военачальник Фридрих Паулюс под Сталинградом во время Великой Отечественной войны.

«Потому природа — это всё-таки в первую очередь про нас, а не про Европу. Природа Европе не поможет», — отметил политолог.

По его мнению, все попытки Запада защититься подобными методами от мнимой «агрессии» России очень смехотворны. Он напомнил, что до этого Украина тратила миллиарды бюджетных денег на возведение стены против РФ, которую «могла пройти любая косуля». Карасёв назвал глупостью такие схемы «обороны» на Западе, которые больше служат для разворовывания бюджета. Он подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать — чужого нам не надо.

Ранее европейский комиссар по окружающей среде Джессика Русвалл в интервью The Guardian заявила, что Евросоюз сможет защитить свои границы от возможного наступления российских войск, если восстановит непроходимые леса и возьмётся за заболачивание местности на приграничных территориях. В пример она привела Польшу и Финляндию, где, по её словам, никогда не проедут российские танки из-за болот и непролазных лесов у границы с РФ.