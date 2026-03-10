Дегтярёв: Комплекс ГТО дополнят испытаниями по управлению беспилотниками

Министр спорта России Михаил Дегтярёв объявил, что по поручению президента РФ Владимира Путина комплекс ГТО будет дополнен новым видом испытаний — управлением беспилотниками. Об этом он рассказал в интервью kp.ru в честь 95-летия создания системы.

В 2026 году упражнения протестируют в трёх пилотных регионах, затем создадут нормативную базу. Предполагается три типа испытаний: на симуляторе, комбинированный и непосредственно управление дроном с прохождением трассы. Программа будет адаптироваться под возможности разных центров тестирования.

«В некоторых из них есть помещения, которые позволяют провести полноценные испытания. А где пока нет таких условий, там будем ставить комбинированный симулятор», — подчеркнул глава Минспорта.

Ранее Михаил Дегтярёв высоко оценил выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Милане. Он отметил, что следил за каждым атлетом, и отдельно выделил фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.