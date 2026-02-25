Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
25 февраля, 14:33

Дегтярёв: Выступавшие в Италии российские олимпийцы через четыре года возьмут медали

Михаил Дегтярёв. Обложка © Life.ru

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв высоко оценил выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Милане. Он отметил, что следил за каждым атлетом, и отдельно выделил фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.

«Через суды, вопреки позициям многих международных спортивных федераций прорвались, показали себя во всей красе, получили опыт. Поэтому все, кто был в Милане, я уверен, через четыре года выиграют медали», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».

Дегтярёв добавил, что россиянам необходимо участвовать в международных стартах в любом статусе — нейтральном, с флагом или без. Он также обратил внимание на благоприятную атмосферу на Играх-2026. По словам министра, в адрес российских атлетов от соперников и болельщиков исходили только позитив и поддержка.

Ранее в интервью Life.ru Михаил Дегтярёв заявил, что Олимпийские игры в Италии станут переходным этапом для российского спорта. Глава ОКР отметил, что в дальнейшем Москва рассчитывает на снятие ограничений.

Борис Эльфанд
