«Пропаганда убийц»: На фигуриста Гуменника и его тренера подали в суд за номер под «Парфюмер»

Житель Санкт-Петербурга Борис подал иск к Федерации фигурного катания России и заслуженному тренеру Тамаре Москвиной. Он обвинил их в пропаганде убийц, поскольку программа фигуриста Петра Гуменника была построена на произведении Патрика Зюскинда «Парфюмер», рассказывающем о маньяке. По мнению истца, Москвина не уследила за программой спортсмена, а ФФККР её одобрила, что в итоге привело к популяризации преступной культуры.

По мнению истца, образ убийцы 13 девушек, подаётся слишком привлекательно — Гуменник молодой и очень красивый мужчина в «красивом костюмчике с цветочками» может вызвать симпатию к маньяку. Борис возмутился, что фигурист завершает выступление победным жестом под восторг толпы. Истец даже предположил, что видео программы может стать рекламой для «подпольных школ киллеров», сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова коротко прокомментировала Mash на спорте ситуацию: «Человеку надо лечиться у психиатра, который подал на Петра за это в суд».

Борис требовал провести с фигуристом воспитательную беседу и взыскать с каждого ответчика по 1 рублю. Невский районный суд отказал в принятии заявления, сославшись на то, что петербуржец не имеет права защищать интересы неопределённого круга лиц.