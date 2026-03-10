Порфирий Поздний 11 марта: Почему день называется страшным и чего нельзя делать

Март обманчив — солнце пригревает, снег тает, весна уже почти здесь. Но наши предки знали: расслабляться рано. Одиннадцатое марта они называли Порфирием Поздним, и это название таило в себе предостережение. Весна может оказаться коварной обманщицей, а день этот — полным неожиданных опасностей. Мы разобрались, откуда взялось название праздника, какие традиции с ним связаны и почему в старину мужчины в этот день боялись встречать красивых незнакомок как огня.

Кто такой Порфирий: епископ, победивший засуху

Церковный праздник 11 марта: история святителя Порфирия Газского. Фото © Wikipedia

Одиннадцатого марта Православная церковь чтит память святителя Порфирия, епископа Газского, чья жизнь похожа на приключенческий роман. Родился он в богатой македонской семье, но в двадцать пять лет бросил всё и ушёл в египетскую пустыню к преподобному Макарию Великому. Там Порфирий тяжело заболел, и, по преданию, ему явился сам Христос, сошедший с Креста, и исцелил его. После этого чуда святого рукоположили в священники, а затем выбрали епископом палестинского города Газы, где христиан было всего ничего, зато языческих капищ — десятки.

Приехав в Газу, Порфирий застал страшную засуху: земля трескалась, урожай погибал, люди голодали. Языческие жрецы приносили жертвы идолам, но дождя не было. Тогда епископ назначил строгий пост, совершил всенощное бдение и провёл крестный ход по городу. И случилось чудо — полились долгожданные дожди! Многие язычники уверовали и приняли крещение. Порфирий добился у императора разрушения языческих капищ и к концу жизни полностью утвердил христианство в Газе. Преставился святой в 420 году в глубокой старости.

Традиции праздника 11 марта

Традиции 11 марта: как правильно встретить Птичий день. Фото © Freepik

В народе день получил название Порфирий Поздний не случайно. Наши предки знали — мартовская погода обманчива и капризна. Даже если солнце греет по-летнему, а снег активно тает, расслабляться рано. За оттепелью обязательно ударят морозы, причём самые коварные — те, что застают врасплох. Поэтому крестьяне не спешили начинать полевые работы, как бы ни манила ранняя весна. «Ранняя весна ничего не стоит, поздняя — обманет», — приговаривали они.

Одиннадцатого марта внимательно наблюдали за природой, пытаясь понять, а каким будет год. Особенно важно было следить за птицами, ведь день ещё называли Птичьим. К этому времени должны были вернуться первые перелётные птицы, и люди готовили для них угощение. Главная традиция дня Порфирий Поздний — подкармливать пернатых и развешивать кормушки. Чем лучше встретишь птиц, тем больше удачи принесут они в дом.

Что можно делать в этот праздник

Порфирий Поздний 11 марта: что можно делать в этот день. Фото © Freepik

Порфирий Поздний — день, когда природа просыпается, а люди готовятся к весенним работам. Несмотря на множество запретов, есть дела, которые принесут удачу и благополучие. Подкармливать птиц и развешивать кормушки. Наши предки верили: чем лучше встретишь пернатых гостей, тем больше счастья они принесут в дом. Воробьёв, грачей, синиц — всех старались накормить и приласкать.

Наши предки верили: чем лучше встретишь пернатых гостей, тем больше счастья они принесут в дом. Воробьёв, грачей, синиц — всех старались накормить и приласкать. Наводить порядок в доме. Хозяйки выметали сор из всех углов, мыли полы, протирали пыль. Чистота на Порфирия Позднего привлекает благополучие и удачу на весь год.

Хозяйки выметали сор из всех углов, мыли полы, протирали пыль. Чистота на Порфирия Позднего привлекает благополучие и удачу на весь год. Молиться святителю Порфирию. К нему обращались с просьбами о помощи в трудных ситуациях, об исцелении от болезней и о защите от врагов.

Что нельзя делать 11 марта

Что нельзя делать 11 марта, на Порфирия Позднего: запреты и суеверия. Фото © Freepik

Одиннадцатого марта существовал целый список строгих запретов, и самые необычные из них передавались из поколения в поколение. Нарушать их боялись — верили, что последствия будут тяжёлыми. Брать в руки верёвку и завязывать узлы. Наши предки категорически не брали в руки верёвку в этот день, веря, что это может привести к трагедии в роду. По той же причине избегали одежды со шнурками и завязками, не занимались рукоделием.

Наши предки категорически не брали в руки верёвку в этот день, веря, что это может привести к трагедии в роду. По той же причине избегали одежды со шнурками и завязками, не занимались рукоделием. Переедать и чревоугодничать. Кто на Порфирия лишнего съест — болезнь на себя наведёт, предупреждали бабушки. Особенно это касалось женщин.

Кто на Порфирия лишнего съест — болезнь на себя наведёт, предупреждали бабушки. Особенно это касалось женщин. Оставлять на столе пустую посуду. Это могло разозлить домового, который начнёт пакостить и вредить домочадцам.

Это могло разозлить домового, который начнёт пакостить и вредить домочадцам. Стричься . Считалось, что это могло привести к выпадению волос.

. Считалось, что это могло привести к выпадению волос. Давать деньги в долг. По древней традиции тот, кто одолжил деньги на Порфирия, потом сам будет ходить с протянутой рукой. И не сколько-то, а три года!

По древней традиции тот, кто одолжил деньги на Порфирия, потом сам будет ходить с протянутой рукой. И не сколько-то, а три года! Начинать полевые работы. Несмотря на тепло, крестьяне не спешили в поле — боялись внезапных заморозков, которые могли погубить посевы.

Особый запрет для мужчин на Порфирия Позднего

Народный календарь на 11 марта: запреты для мужчин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Самая интригующая традиция Порфирия Позднего — запрет для мужчин знакомиться с женщинами. В народе верили, что одиннадцатого марта кикиморы вселяются в красивых девушек и могут заманить мужчину в лес, где убьют или сведут с ума. Чем привлекательнее незнакомка — тем больше опасность! Поэтому мужики в этот день старались держаться подальше от посторонних женщин. «Одиночество на Порфирия — к счастью и удаче», — говорили в деревнях. Ну и, конечно, в такой день нельзя было жениться.

Приметы праздника Порфирий Поздний

Приметы на 11 марта: как предсказать погоду и урожай на Порфирия. Фото © Freepik

Порфирий Поздний был важным днём для предсказания погоды и будущего урожая. Крестьяне внимательно следили за каждой мелочью, ведь природа сама подсказывала, чего ждать в ближайшие месяцы. Весь снег сошёл к 11 марта — жди скорых заморозков. Природа не терпит пустоты, и после слишком ранней весны обязательно вернутся холода.

Природа не терпит пустоты, и после слишком ранней весны обязательно вернутся холода. Внезапный снегопад в этот день — к дождливому лету. Снег на Порфирия — дожди до осени, примечали старики.

Снег на Порфирия — дожди до осени, примечали старики. Туман утром — к непогоде, туман вечером — к ясному утру. По туману определяли погоду на ближайшие дни.

По туману определяли погоду на ближайшие дни. Все перелётные птицы вернулись — быть богатому урожаю хлеба. Грачи прилетели — снег быстро растает.

Грачи прилетели — снег быстро растает. Воробьи сбиваются в стайки и громко чирикают — весна будет тёплой. Голуби воркуют — к оттепели, прячутся под крышу — жди холода.

Голуби воркуют — к оттепели, прячутся под крышу — жди холода. Птицы вьют гнёзда на солнечной стороне — лето будет ненастным. Свили гнёзда в тени — готовься к жаркому лету.

Свили гнёзда в тени — готовься к жаркому лету. Дятел усиленно стучит по деревьям — март будет тёплым. Чем громче стук, тем быстрее придёт настоящая весна.

Чем громче стук, тем быстрее придёт настоящая весна. Ясная звёздная ночь — к жаркому лету с частыми грозами. Чем ярче светили звёзды, тем больше урожая ягод можно было ждать.

Чем ярче светили звёзды, тем больше урожая ягод можно было ждать. Верба зацвела к 11 марта — отличный знак для урожая. Этот кустарник считался барометром природы.

Порфирий Поздний — день на стыке зимы и весны, время предостережений и надежд. Наши предки умели читать знаки природы и жили в гармонии с её ритмами. Может быть, стоит и нам прислушаться к мудрости поколений? Посмотреть на небо, покормить птиц, навести порядок в доме? А уж верить в кикимор или нет — каждый решает сам. Главное — помнить: весна действительно бывает обманчивой и тёплая одежда в марте точно не помешает!