Иран атаковал НПЗ в израильской Хайфе в ответ на удары по хранилищам нефти
Обложка © ТАСС / EPA / ATEF SAFADI
Военно-воздушные силы Ирана нанесли серию ударов по нефтеперерабатывающим и газоперерабатывающим предприятиям в израильской Хайфе. Также под обстрел попали топливные резервуары, сообщила армейская пресс-служба.
«Отважные бойцы ВВС армии Исламской Республики Иран в ответ на нападение на нефтехранилища Ирана нанесли удары беспилотниками по нефтеперерабатывающему и газоперерабатывающему заводам, а также топливным резервуарам сионистского режима в Хайфе», — говорится в сообщении гостелерадиокомпании республики.
Ранее стало известно, что американские и израильские военные нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Под обстрел попали объекты в Тегеране и его окрестностях. Были поражены четыре нефтехранилища в столице и округе, а также пострадал объект, связанный с транспортировкой чёрного золота.
