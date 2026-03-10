Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 11:09

Иран атаковал НПЗ в израильской Хайфе в ответ на удары по хранилищам нефти

Обложка © ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Обложка © ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Военно-воздушные силы Ирана нанесли серию ударов по нефтеперерабатывающим и газоперерабатывающим предприятиям в израильской Хайфе. Также под обстрел попали топливные резервуары, сообщила армейская пресс-служба.

«Отважные бойцы ВВС армии Исламской Республики Иран в ответ на нападение на нефтехранилища Ирана нанесли удары беспилотниками по нефтеперерабатывающему и газоперерабатывающему заводам, а также топливным резервуарам сионистского режима в Хайфе», — говорится в сообщении гостелерадиокомпании республики.

Власти Ирана предупредили жителей о кислотных дождях из-за взрыва нефтехранилищ
Власти Ирана предупредили жителей о кислотных дождях из-за взрыва нефтехранилищ

Ранее стало известно, что американские и израильские военные нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Под обстрел попали объекты в Тегеране и его окрестностях. Были поражены четыре нефтехранилища в столице и округе, а также пострадал объект, связанный с транспортировкой чёрного золота.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar