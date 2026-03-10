Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 11:51

Генерал ВСУ заявил, что Украина ещё с января готовилась к весеннему наступлению ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Командование ВСУ начало подготовку к возможному весеннему наступлению российских войск ещё в январе. Об этом в интервью «Украинской правде» сообщил командующий группировкой объединённых сил украинской армии Михаил Драпатый.

По его словам, при планировании учитывались сезонные факторы и особенности предстоящего периода. Военные анализировали погодные условия, которые могут повлиять на боевые действия, включая потепление, появление листвы и изменение ландшафта.

«В этом году в нашей группировке мы начали готовиться к весенней кампании ещё с января. Учли, что будет весна — солнце, вода, лиственный покров, температура», — отметил он, добавив, что параллельно проводились расчёты необходимых ресурсов.

Матери и жёны тысячи пропавших бойцов 57-й бригады ВСУ вышли на митинг в Кировограде
Матери и жёны тысячи пропавших бойцов 57-й бригады ВСУ вышли на митинг в Кировограде

Ранее в Госдуме заявили, что в последнее время темпы наступления российской армии в зоне специальной военной операции снизились, что свидетельствует о подготовке некоторой крупной операции. Парламентарий указывал, что сейчас войска накапливают ресурсы для чего-то масштабного.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar