Генерал ВСУ заявил, что Украина ещё с января готовилась к весеннему наступлению ВС РФ

Командование ВСУ начало подготовку к возможному весеннему наступлению российских войск ещё в январе. Об этом в интервью «Украинской правде» сообщил командующий группировкой объединённых сил украинской армии Михаил Драпатый.

По его словам, при планировании учитывались сезонные факторы и особенности предстоящего периода. Военные анализировали погодные условия, которые могут повлиять на боевые действия, включая потепление, появление листвы и изменение ландшафта.

«В этом году в нашей группировке мы начали готовиться к весенней кампании ещё с января. Учли, что будет весна — солнце, вода, лиственный покров, температура», — отметил он, добавив, что параллельно проводились расчёты необходимых ресурсов.

Ранее в Госдуме заявили, что в последнее время темпы наступления российской армии в зоне специальной военной операции снизились, что свидетельствует о подготовке некоторой крупной операции. Парламентарий указывал, что сейчас войска накапливают ресурсы для чего-то масштабного.