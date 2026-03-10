Автомобиль взорвался у торгового центра в Подмосковье
У торгового центра в подмосковном Селятино произошёл взрыв автомобиля. Пострадал водитель, сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, взорвался внедорожник марки Nissan, припаркованный рядом с торговым центром. Предполагается, что причиной происшествия мог стать газовый баллон, находившийся в салоне машины. Взрывом сильно потрепало заднюю часть авто, а также крышу и водительскую дверь. На место прибыли экстренные службы.
Ранее Life.ru рассказывал, что в бельгийском городе Льеж злоумышленники устроили взрыв рядом с синагогой. Мэр этого населённого пункта назвал произошедшее актом антисемитизма и заявил о недопустимости «переноса зарубежных конфликтов» в его город.
