10 марта, 11:59

Автомобиль взорвался у торгового центра в Подмосковье

Обложка © Telegram / SHOT

У торгового центра в подмосковном Селятино произошёл взрыв автомобиля. Пострадал водитель, сообщает телеграм-канал SHOT.

Взрыв автомобиля в Московской области. Видео © Telegram / SHOT

По предварительным данным, взорвался внедорожник марки Nissan, припаркованный рядом с торговым центром. Предполагается, что причиной происшествия мог стать газовый баллон, находившийся в салоне машины. Взрывом сильно потрепало заднюю часть авто, а также крышу и водительскую дверь. На место прибыли экстренные службы.

Число жертв смертоносного взрыва в кафе в Казахстане выросло до 11
Ранее Life.ru рассказывал, что в бельгийском городе Льеж злоумышленники устроили взрыв рядом с синагогой. Мэр этого населённого пункта назвал произошедшее актом антисемитизма и заявил о недопустимости «переноса зарубежных конфликтов» в его город.

