10 марта, 12:22

Провалившаяся в подвал дома жительница Подмосковья отсудила компенсацию у УК

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Жительница подмосковного Серпухова отсудила у управляющей компании компенсацию после падения в подвал. Инцидент произошёл в мае прошлого года в старом двухэтажном доме. Женщина спустилась за детским велосипедом, но в темноте оступилась и упала головой вниз. Сверху её накрыло крышкой люка, прищемив ногу. Сын поднял крик, на помощь прибежали муж и соседи. Пострадавшую госпитализировали с переломом руки.

На суде управляющая компания настаивала, что подвал — техническое помещение, доступное только собственникам, а женщина была арендатором. Однако суд установил, что в момент происшествия замка на двери не было, значит, опасность грозила любому. С УК взыскали 70 тысяч рублей морального вреда и 35 тысяч штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования, сообщает сайт MK.ru.

Напомним, ранее мужчина, упавший с лошади во время прогулки в Подмосковье, отсудил компенсацию у частной конюшни. Клиент приобрёл сертификат на двухчасовую прогулку за 2800 рублей, однако организовано всё было очень плохо.

Борис Эльфанд
