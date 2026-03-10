Владимир Путин
10 марта, 12:39

Шеф Пентагона послал больше истребителей к Ирану для «самых мощных» ударов

Пит Хегсет. Обложка ©

В ближайшее время по Ирану будут нанесены «мощнейшие удары» с бортов истребителей с начала военной операции 28 февраля. О новой волне атак в ходе пресс-конференции в Пентагоне объявил глава Министерства войны США Пит Хегсет, по словам которого сегодня бомбёжки будут самыми интенсивными.

«Больше истребителей, больше бомбардировщиков, больше бомбардировок», — сказал он, вновь обвинив ВС Ирана в нанесении ударов из школ и больниц, трансляцию вёл телеканал Fox News.

Хегсет дал понять, что США могут изменить приоритеты в военных действиях
Хегсет дал понять, что США могут изменить приоритеты в военных действиях

В свою очередь, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением, если Тегеран продолжит блокировать Ормузский пролив. Республиканец написал, что удары обрушат на цели «смерть, огонь и ярость», а восстановить страну после этого будет практически невозможно.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

