Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 13:01

Иран разнёс ракетами военный лагерь бундесвера в Иордании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

В Иордании военный лагерь бундесвера на авиабазе Аль-Азрак попал под мощный ракетный обстрел. По словам немецкой стороны, атаку осуществила иранская армия. Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на источники. Эпицентр удара находился в той части базы, где также располагались подразделения ВВС США.

«В понедельник вечером немецкий полевой лагерь в Аль-Азраке подвергся атаке баллистическими ракетами, выпущенными из Ирана», — сказано в тексте.

США предупредили об угрозе терактов из-за войны в Иране
США предупредили об угрозе терактов из-за войны в Иране

Ранее военно-воздушные силы Ирана нанесли серию ударов по нефтеперерабатывающим и газоперерабатывающим предприятиям в израильской Хайфе. Также под обстрел попали топливные резервуары. Тегеран приступил к ответным ударам по военной инфраструктуре противника после того, как США и Израиль 28 февраля устроили бомбардировку иранской территории.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • иордания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar