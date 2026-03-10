Иран разнёс ракетами военный лагерь бундесвера в Иордании

В Иордании военный лагерь бундесвера на авиабазе Аль-Азрак попал под мощный ракетный обстрел. По словам немецкой стороны, атаку осуществила иранская армия. Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на источники. Эпицентр удара находился в той части базы, где также располагались подразделения ВВС США.

«В понедельник вечером немецкий полевой лагерь в Аль-Азраке подвергся атаке баллистическими ракетами, выпущенными из Ирана», — сказано в тексте.

Ранее военно-воздушные силы Ирана нанесли серию ударов по нефтеперерабатывающим и газоперерабатывающим предприятиям в израильской Хайфе. Также под обстрел попали топливные резервуары. Тегеран приступил к ответным ударам по военной инфраструктуре противника после того, как США и Израиль 28 февраля устроили бомбардировку иранской территории.