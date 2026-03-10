«Говори на мове!» К украинскому дедушке на волоске от смерти не хотела ехать скорая из-за русской речи

На Украине женщина никак не могла вызвать скорую помощь к своему дедушке с инсультом, так как диспетчер грубо требовала общаться с ней строго на украинском. Своей историей Виолетта поделилась в соцсети. По её словам, ушло много времени на оформление заявки на мове.

«Сегодня мой дедушка рухнул в обморок, как раз тогда, когда играл со своим правнуком, то есть моим сыном. У него сразу перекосило лицо и стала невнятная речь. Я вызвала скорую. На что женщина мне начала задавать вопросы, когда жизнь моего дедушки висит на волоске. Когда я говорила адрес, мне кричали: «На мове!» — написала Виолетта.

Женщина пожаловалась, что в сердцах обругала диспетчера по-русски и за это нарвалась на ответное хамство — ей посоветовали пить валерьянку почаще. Пост вызвал бурное обсуждение в Сети. Часть украинцев встала на сторону Виолетты. Но многие поддержали и диспетчера, назвав его настоящим «патриотом» за требование говорить на мове.

Ранее гражданке Украины запретили въезд на Бали на полгода после того, как она устроила антироссийскую акцию в туристическом районе Убуд. Женщина назвала свои действия «перформативной манифестацией» и «танцами с цепями», после чего была задержана и депортирована.