Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 13:27

«Говори на мове!» К украинскому дедушке на волоске от смерти не хотела ехать скорая из-за русской речи

На Украине скорая не принимала вызов к дедушке с инсультом из-за русской речи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iurii Vlasenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iurii Vlasenko

На Украине женщина никак не могла вызвать скорую помощь к своему дедушке с инсультом, так как диспетчер грубо требовала общаться с ней строго на украинском. Своей историей Виолетта поделилась в соцсети. По её словам, ушло много времени на оформление заявки на мове.

«Сегодня мой дедушка рухнул в обморок, как раз тогда, когда играл со своим правнуком, то есть моим сыном. У него сразу перекосило лицо и стала невнятная речь. Я вызвала скорую. На что женщина мне начала задавать вопросы, когда жизнь моего дедушки висит на волоске. Когда я говорила адрес, мне кричали: «На мове!» — написала Виолетта.

Женщина пожаловалась, что в сердцах обругала диспетчера по-русски и за это нарвалась на ответное хамство — ей посоветовали пить валерьянку почаще. Пост вызвал бурное обсуждение в Сети. Часть украинцев встала на сторону Виолетты. Но многие поддержали и диспетчера, назвав его настоящим «патриотом» за требование говорить на мове.

Украинок хотят выводить из декрета уже через четыре месяца вместо трёх лет
Украинок хотят выводить из декрета уже через четыре месяца вместо трёх лет

Ранее гражданке Украины запретили въезд на Бали на полгода после того, как она устроила антироссийскую акцию в туристическом районе Убуд. Женщина назвала свои действия «перформативной манифестацией» и «танцами с цепями», после чего была задержана и депортирована.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar