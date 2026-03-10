Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
10 марта, 13:39

Рада в пятый раз не смогла принять ключевой для транша МВФ закон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Украинский парламент с пятого раза не смог принять законопроект, который был ключевым для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Документ поддержали лишь 168 депутатов из необходимых 226, сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

В первом чтении закон №14025 касался только налогообложения цифровых платформ. Однако ко второму чтению правительство планировало расширить его, включив целый пакет требований МВФ.

Среди них — отмена льготы на посылки до 150 евро, введение НДС для ФЛП и закрепление повышенного военного сбора на уровне 5% даже после окончания военного положения. Нардеп Ярослав Железняк констатировал, что Рада сказала «нет» этим инициативам. Провал голосования ставит под угрозу получение очередного транша от фонда.

Ранее сообщалось, что Украина 9 марта должна была перечислить Международному валютному фонду первый из двух мартовских платежей. Согласно документам фонда, сумма выплаты составляет 125,7 млн специальных прав заимствования (СДР), что эквивалентно $171,3 млн по внутреннему курсу МВФ. Второй платёж намечен на 16 марта — чуть более 59,6 млн СДР ($81,3 млн).

Анастасия Никонорова
