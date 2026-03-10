Владимир Путин
Регион
10 марта, 13:31

Пушилин: Кольцо вокруг Азовского моря строят с опережением графика

Обложка © Life.ru

Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что строительство автодорожного кольца вокруг Азовского моря идёт с опережением сроков.

«Мы действительно там идём с опережением», — сказал Пушилин.

Он также отметил, что в 2025 году в регионе планировали восстановить 450 км дорог, но по факту превысили отметку в 800 километров.

Ранее Пушилин заявил, что вся страна сплотилась для поддержки ДНР. По его словам, жители разных национальностей и вероисповеданий вместе участвуют в восстановлении региона, в том числе в работах по возобновлению водоснабжения, переоснащении больниц высокотехнологичным оборудованием и строительстве дорог, включая транспортное кольцо вокруг Азовского моря, о чём он и доложил президенту.

