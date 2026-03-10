Весна пришла в Москву на 10 дней раньше времени
Обложка © Life.ru
В Москву пришло долгожданное тепло, причём с опережением графика. Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая весна официально начинается 10 марта — на 10 дней раньше климатической нормы.
По данным специалиста центра погоды «Фобос», уже во вторник вечером температура в российской столице поднимется до +2 градусов. Из-за аномального тепла снег начнёт таять ударными темпами. Сейчас высота сугробов на ВДНХ составляет 46 см. К середине месяца останется около 30 см, а к 23 марта — всего 18 см.
Ранее Тишковец сообщил, что в среду ожидается солнечная и сухая погода: ночью около 0, днём до +8 градусов, а по словам синоптика, будет «миллион на миллион» — малооблачно, по ночам -2…+1, днём +7…+10. Похожая погода сохранится и в начале следующей недели.
