Весна пришла в Москву на 10 дней раньше времени

В Москву пришло долгожданное тепло, причём с опережением графика. Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая весна официально начинается 10 марта — на 10 дней раньше климатической нормы.

По данным специалиста центра погоды «Фобос», уже во вторник вечером температура в российской столице поднимется до +2 градусов. Из-за аномального тепла снег начнёт таять ударными темпами. Сейчас высота сугробов на ВДНХ составляет 46 см. К середине месяца останется около 30 см, а к 23 марта — всего 18 см.