Израиль поразил научный центр КСИР и штаб «Аль-Кудс» в Тегеране

Израильская авиация нанесла новую серию ударов по иранской столице. Целями стали объекты, имеющие ключевое значение для ракетной программы и спецподразделений. ВВС атаковали научно-исследовательский комплекс Корпуса стражей исламской революции в Тегеране, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Под удар попала подземная зона, где проводились эксперименты и испытания, связанные с разработкой и производством баллистических ракет. Кроме того, удары нанесены по объектам главного штаба сил «Аль-Кудс» (элитное подразделение КСИР, отвечающее за внешние операции), а также по производственным площадкам систем противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что с начала масштабных бомбардировок в Иране разрушены или серьёзно повреждены 29 больниц, 41 медицинский пункт и 18 баз скорой помощи, сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям. Атаки затронули инфраструктуру здравоохранения в нескольких регионах. Число погибших женщин достигло 200 человек, самой старшей жертве было 88 лет.