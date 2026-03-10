Не различающий цвета флагов глава Монобанка публично унизил клиентку «с грязной головой»

Совладелец Монобанка Олег Гороховский публично высмеял пожаловавшуюся на отказ в обслуживании клиентку банка и слил в Сеть её персональные данные. На ситуацию обратил внимание украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, по мнению которого причиной такого отношения стал висевший на позади девушки флаг, очень напоминающий российский.

«Клиентка обратилась к видео верификации с вопросом, что заблокировало ее аккаунт. Сказали, потому что голова не мыта...» — сострил Гороховский (сам, к слову обладающий довольно специфической внешностью) в соцсетях, приложив фотографию клиентки.

Фотография клиентки Монобанка, которой отказали в обслуживании. Фото © Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gorokhovsky

«Глава украинского Монобанка, тесно аффилированного с украинской властью, Гороховский выложил личные данные пользователя банка и посмеялся над ней. Он написал, что ей отказали из-за того, что у неё немытая голова. Подчёркиваю, это владелец самого крупного на Украине банка. Причиной стал, конечно же, флаг, который находится за спиной у украинки», — прокомментировал случившееся Шарий.

Журналист предположил, что настоящей причиной инцидента стал очень похожий на российский триколор флаг, который находился за спиной женщины — вероятно, она живёт в Словении, куда была вынуждена уехать из-за конфликта, флаг этой страны по расцветке идентичен флагу России. Шарий назвал произошедшее проявлением беспредела в стране, где отсутствует правовая защита, и иронично призвал ускорить приём Украины в Евросоюз.

Ранее Life.ru рассказывал о ситуации с жителем Львова, которого отказались записать на приём к врачу в частную клинику, потому что он разговаривал на русском языке. Ролик с реакцией возмущённого мужчины быстро набрал просмотры в соцсетях.