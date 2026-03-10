В Москве на лестничной клетке нашли тело Ленина

Во вторник днём, 10 марта, на юго-западе Москвы обнаружили тело 40-летнего мужчины с фамилией Ленин. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Погибшего нашли около 13:00 на лестничной клетке подъезда дома по Ленинскому проспекту. Характер повреждений тела позволяет предположить, что мужчина покончил с собой. Мотивы трагедии сейчас устанавливают следователи.

А ранее Life.ru сообщал, что тела двух мужчин обнаружили в машине на берегу Волги. По данным СК РФ, следователи выясняют обстоятельства гибели мужчин 55 и 62 лет.