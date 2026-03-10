Песков: Территориальный вопрос — не единственный в переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что в урегулировании украинского конфликта остался лишь один нерешённый пункт. Он назвал это неправдой.

«Естественно, он относится к категории основных — территориальный вопрос, но есть ещё множество разных нюансов», — пояснил Песков ТАСС.

Ранее Песков заявил, что конкретных дат и места проведения нового раунда трёхсторонних переговоров по Украине пока нет. При этом в Кремле подчеркнули, что сам формат необходимо сохранять. Москва считает важным продолжение именно трёхстороннего диалога.