Армия России может готовить секретную операцию в зоне СВО, заявил военный эксперт

Армия России может готовить масштабную операцию в зоне СВО и приступить к ней, как только закончится распутица, полагает полковник в отставке Михаил Ходарёнок. По его оценке, военно-политическое руководство страны сейчас ведёт подготовительную работу с соблюдением полной секретности.

«Нельзя исключать, что сейчас военно-политическое руководство России, Минобороны и Генштаб проводят — с полным соблюдением всех необходимых мер секретности — большую подготовительную работу», — отметил собеседник «Газеты.ru», добавив, что речь может идти о масштабном наступлении по всем направлениям фронта.

Ранее президент России Владимир Путин провёл в Кремле совещание, посвящённое оценке опыта и повышению эффективности использования образцов военной техники в условиях СВО. Участники встречи обсудили актуальные вопросы применения вооружений и пути совершенствования техники с учётом боевого опыта, полученного на фронте.